Silivri'de elektrik kesintileri

21 KASIM 2022 PAZARTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 21/11/2022 09:00:00 - 21/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 KASIM 2022 SALI

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK sk bölgelerinde 23/11/2022 09:00:00 - 23/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CENNET, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MİSAFİRPERVER, PITIRCIK, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 23/11/2022 09:00:00 - 23/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, BARINAK, BARLAS, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, GÖKOVA, HARMAN, HASGÜL, HİKAYE, KARADENİZ, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MERVE, MİLAS, NEMRUT, PELİNSU, PİLOT, SAAT, SARIHASAN, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, YELPAZE, YUNUS NADİ, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 23/11/2022 09:00:00 - 23/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 23/11/2022 09:00:00 - 23/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATİFET, BARINAK, BARLAS, FUNDA, PELİNSU sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk bölgelerinde 23/11/2022 09:00:00 - 23/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.