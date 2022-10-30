Silivri'de elektrik kesintilerine dikkat!

BEDAŞ,31 Ekim 2022 Pazartesi ve 01 Kasım 2022 Salı günü Silivri'de elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler haberimizde

Silivri'de elektrik kesintilerine dikkat!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

31 EKİM 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 31/10/2022 13:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberin Devamı İçin Tıklayın
1
2