Silivri'de Elektrik kesintilerine dikkat !

2024-11-26 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, SABRİ TUNALI, TİBET, İLTER sk bölgelerinde 26/11/2024 01:00:00 - 26/11/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-26 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 26/11/2024 09:00:00 - 26/11/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, PTT, SEBİL, ÇUKURCA sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 26/11/2024 09:00:00 - 26/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-26 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 125.YIL, 7005., 7020., ADİL ÖNDÜL, AŞIN, BALCA, DERE, GEDİK, KEVSER, LAZ KADRİ ÇIKMAZI, MİHENK, ORHAN ALATAŞ, SAİT GİRGİN, SEVDE, SİLİVRİ GAZİTEPE, UÇAR ÇIKMAZI, VAHİT, YENİ ÇIKMAZI, YUNUS ALİ TAŞKIN, ÇALI, ÇİSEM, İLETİŞİM, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 26/11/2024 10:00:00 - 26/11/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-26 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BALCI, BOĞAÇHAN, BÜŞRA, CANSEVER, DAİM, DUT, ESER, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SERGEN, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TEPE, TÜRK, UMUT, YALIM, YELİZ, ZÜMRÜT, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İSMAİL TAN, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 26/11/2024 12:00:00 - 26/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.