Silivri'de Elektrik Kesintisi Alarmı: 3 Gün Boyunca Çok Sayıda Mahalle Etkilenecek

Silivri’de hafta sonu ve yeni haftanın ilk gününde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından duyurulan planlı çalışma programına göre 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde bakım, önleyici bakım, trafo merkezi yenilemesi, havai hat çalışmaları ve abone bağlantı işlemleri nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına önlem almaları istendi.

10 MAYIS’TA FEVZİPAŞA MAHALLESİ ETKİLENECEK

10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Fevzipaşa Mahallesi Sedef Sokak çevresinde saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, kesintinin “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” kapsamında yapılacağını açıkladı.

11 MAYIS’TA KAPSAMLI KESİNTİLER YAŞANACAK

11 Mayıs Pazartesi günü ise Silivri genelinde çok daha geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Selimpaşa Mahallesi’nde abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyu elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi çevresi de kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer aldı.

Özellikle Çeltik ve Yolçatı mahallelerinde yapılacak yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan sistemlerin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle onlarca sokakta elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Devlet, Egemenlik, Sahilboyu, Stad, Söğütlük, Çanta, Çerkezköy ve Tünel Sokak gibi birçok bölgede saat 09.00 ile 17.00 arasında enerji verilemeyecek.

SEYMEN VE SİNEKLİ BÖLGELERİNDE TAM GÜN KESİNTİ

Seymen Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kapsamlı trafo merkezi bakımı da dikkat çekti. Akıncı, Bosna, Gazi Yiğit, Mondros, Sosyal, Topraklı ve Yalgın Sokak başta olmak üzere çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. Yolçatı Mahallesi Huduboyu Sokak da çalışmadan etkilenecek.

Aynı gün Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli mahallelerinde de havai hat bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacak. Özellikle PTT, Sebil, Çukurca ve Çanakpınar Sokak çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.

12 MAYIS’TA BALABAN VE BÜYÜK ÇAVUŞLU’DA YOĞUN ÇALIŞMA

12 Mayıs Salı günü Alibey, Balaban, Mimar Sinan, Sancaktepe ve Selimpaşa mahallelerinde abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri devam edecek. Balaban Mahallesi’nde Büyük Önder Atatürk, İsmet İnönü ve Hasan Güneş Sokak gibi birçok noktada kesinti uygulanacağı açıklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Özgürlük Caddesi ile Selimpaşa’daki bazı sokaklarda da gün boyu elektrik verilemeyecek. Ayrıca Büyük Kılıçlı ve Büyük Çavuşlu mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Büyük Çavuşlu’da yüzü aşkın sokakta yapılacak çalışma nedeniyle bölge genelinde uzun süreli kesinti yaşanacağı bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

BEDAŞ yetkilileri, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtirken, vatandaşların elektronik cihazlarını korumaya almaları, jeneratör kullanan işletmelerin gerekli kontrolleri yapmaları ve özellikle buzdolabı, modem, güvenlik sistemi gibi cihazlara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.