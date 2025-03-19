Silivri'de Elektrik Kesintisi! O Mahallelerde 6 Saat Elektrik Olmayacak
BEDAŞ, 20 Mart 2025 Perşembe günü Silivri'de geniş kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. Sabah saat 09:00'dan itibaren başlayacak kesinti, 15:00'e kadar sürecek. Kesintinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar belli oldu!
BEDAŞ, 20 Mart 2025 Perşembe günü Silivri’de geniş kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. Sabah saat 09:00’dan itibaren başlayacak kesinti, 15:00’e kadar sürecek. Kesintinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar belli oldu!
Kesinti Nedeni:
Bakım Çalışması: Kapsamlı Havai Hat ve Trafo Merkezi (TM) Bakımı
Yatırım Çalışmaları: Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi
Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:
Fevzipaşa Mahallesi: Acıbadem, Akınalp, Karaağaç Sokak
Alipaşa Mahallesi: Arıkanlı Çiftliği Sokak
Mimar Sinan Mahallesi: Günpınar Sokak
Yeni Mahalle: Akören Sokak
Cumhuriyet Mahallesi: Çakırça, Çobanoğlu Sokak
Ortaköy Mahallesi: Abbasağa, Acıyonca, Adalarönü, Afyon, Alibey, Asmalıkahve, Atadan, Ağababa, Ağasar, Ağaçardı, Aşkale, Barbaros Hayrettin Paşa, Celal Bayar, Cümle, Doruk, Doğanbayır, Doğu, Doğuhan, Dutbahçesi, Düzen, Garanti, Güvenç, Hıdırellez, Kasapoğlu, Kenan, Kurabiye, Kuruçay, Kuvayi Milliye, Küheylan, Kilit, Madenözü, Melodi, Mustafa Kemal Atatürk, Postane, Sakin Efendi, Suatlar, Suluca, Tatlıpınar, Uluhan, Yamaç Çıkmazı, Yazıcı, Zeliha, Çakmar, Çarşıbaşı, Ödev, İlaldı, İncesu, İskender Sokak
Selimpaşa Mahallesi:4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., Ovayenice Sokak
Çatalca Merkez Ovayenice Mahallesi: Doruk, Dostane Çıkmazı, Doğantepe Çıkmazı, Doğuhan, Düzen, Ovayenice, Parseller Sokak
Akören Mahallesi:Hisar Çıkmazı, Karasınan, Sanatçılar Çıkmazı Sokak
Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme Sokak
Bekirli Mahallesi: Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, Ünlü Çıkmazı, İncirli Sokak
Fener Mahallesi: Araç, Bekir Sıtkı Say, Dizdar, Gökün, Keramet, Mustafa Kemal, Münifpaşa, Sanatsever, Surdışı, Uluşahin, Uğur Bıçaker, Yavuzlar, Yengi Sokak
Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı, Aydınlıkyolu Çıkmazı, Bahçeler, Balcıoğlu, Batan, Bayraklı, Demirsoy Çıkmazı, Eroğlu Çıkmazı, Fabrikalar, Gazete Çıkmazı, Gazze, Gökçin, Gümüşler, Güneştepe Çıkmazı, Güngör Çıkmazı, Havuz, Issız Çıkmazı, Kantar Yolu, Karagöz, Karasınan, Kavaklık, Kağnı, Mehteran, Mustafa Yaşar Çıkmazı, Mutluluk Çıkmazı, Nurlu, Paşabahçe, Taşkınlar Çıkmazı, Tüter, Urartu, Velibey, Çayırlı Mevkii, Çobanoğlu Çiftliği, Üstün, İklim Çıkmazı, Şahin Özer, Şemsiye Sokak
Kadıköy Mahallesi: Altınbaş, Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Bal, Batı Çıkmazı, Başvekil, Bedri Çıkmazı, Biçim Çıkmazı, Coşkun Çıkmazı, Dalbastı, Damataşı, Dağtepe, Dramlı Çıkmazı, Ender, Gemici, Hatboyu, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Karpuzoğlu, Kavak Çeşme, Kumtepe, Lalezar, Muhacir, Nalan Çıkmazı, Nurşah, Olcay Özcan, Orman, Ortakent, Ovacık, Pınarlı, Rozet, Sakal Çıkmazı, Çakırbeyler, Çarkıfelek, Çarşıarkası, Çayırova, Çayırçimen, Özfiliz Çıkmazı, Üzel Çıkmazı, İkbal, İzzetağa Çıkmazı, Şehadet, Şen Çıkmazı, Şina Sokak
Hürriyet Mahallesi: Ayvacık, Aşıcıoğlu, Dilaver, Kadıköy, Maarif, İstiklal Sokak