Silivri'de elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek

30 OCAK 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/01/2023 09:00:00 - 30/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN, OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 30/01/2023 09:00:00 - 30/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKIN, ALP, ATA, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAZİ EMİR, SARAY, SULTAN, TEZCAN, İSMAİL TAN sk bölgelerinde 30/01/2023 13:00:00 - 30/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah YAVUZLAR sk bölgelerinde 30/01/2023 15:00:00 - 30/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.