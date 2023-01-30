Silivri'de elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek
Silivri'de 30 Ocak Pazartesi, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı. Silivri'de nerede elektrikler kesilecek? Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? İşte Silivri'de elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler...
30 OCAK 2023 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/01/2023 09:00:00 - 30/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN, OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 30/01/2023 09:00:00 - 30/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKIN, ALP, ATA, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAZİ EMİR, SARAY, SULTAN, TEZCAN, İSMAİL TAN sk bölgelerinde 30/01/2023 13:00:00 - 30/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah YAVUZLAR sk bölgelerinde 30/01/2023 15:00:00 - 30/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.