Silivri'de elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek

BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. 21-22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak olan kesinti detayları şöyle

Silivri'de elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

21 TEMMUZ 2023 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 21/07/2023 10:00:00 - 21/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 21/07/2023 10:00:00 - 21/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 21/07/2023 10:00:00 - 21/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 21/07/2023 10:00:00 - 21/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

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