Silivri'de Elektrik Kesintisi Uyarısı: İki Mahalle İçin Saat Verildi
Silivri'de yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle Gümüşyaka ve Fevzipaşa mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Silivri’de elektrik altyapısına yönelik yürütülen yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında iki ayrı mahallede planlı kesinti yapılacağı duyuruldu. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Gümüşyaka’da 6 Saatlik Kesinti
Yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle 21 Şubat 2026 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesi’nin birçok noktasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesintiden Bayramören, Bozyazı, Büyükyalı, Biga Çıkmazı, Ereğli, Ertuğrulgazi, Ezine, Gümüşyaka Sahilyolu, Gürhan, Karayazı, Kurşunlu, Samandağ, Sarayönü ve Toroslar sokakları etkilenecek.
Yetkililer, söz konusu çalışmanın bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Fevzipaşa’da Önleyici Bakım
22 Şubat 2026 Pazar günü ise Fevzipaşa Mahallesi’nde bakım çalışması yapılacak. Önleyici bakım kapsamında Kınalı Kavşağı Sokak çevresinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Planlı kesintinin, olası arızaların önüne geçmek ve kesintisiz enerji arzını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.