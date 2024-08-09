Silivri'de Elektrik Kesintisi Uyarısı

2024-08-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 10/08/2024 09:00:00 - 10/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6093., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145., 6147. sk bölgelerinde 10/08/2024 09:00:00 - 10/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 10/08/2024 09:00:00 - 10/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk bölgelerinde 11/08/2024 09:00:00 - 11/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SAVAŞ, SEMERCİ, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 11/08/2024 09:00:00 - 11/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ACIPAYAM, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, GÜÇLÜ, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, NEZİRAĞA, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 11/08/2024 09:00:00 - 11/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, ULUĞBEY, İBRİŞİM sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 11/08/2024 09:00:00 - 11/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİ KAHRAMAN, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, AYDAN, BALCI, BELKIS HANIM, BESTE, BEYAZEVLER, BEYAZIT, BORA, BOĞAÇHAN, BUCAK, BURAK, BÜŞRA, CANAN, CANSEVER, CİHAN, DAMLA, DAİM, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, DOĞUŞ, DUT, EBRU ELA, EGE, ELMASAĞA, ERBAA, ESER, EYLEM, EZGİ, EŞREF, FERİT GÜNDOĞAN, FETHİ ALTINTAŞ, FETHİ ERKOÇ, FEYYAZ ALTINORAK, GARDENYA EVLERİ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAKAN, HALKEVİ, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, HASAN SEZEN, HASAN ÜSTÜN, HASESKİ, HAYRİYE, HAZAL, HİRA, KAAN, KADER, KAMER, KARAKAŞ, KAYA, KERVAN, KIRÇEŞME, KORKMAZ ÇIKMAZI, KORKUT, KURT, KÖSTEMİR, LOZAN, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, MELEK, MELİS, MUMCU, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NAZIM KİLİMCİ, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, NİL, NİLAY, ORUÇGAZİ, OZAN, OĞUZHAN, PLATİN, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SAFİR, SERAP, SERGEN, SIRAT, SIRMA, SÜLEYMAN AYGEN, SÜLEYMAN GİRGİN, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TAŞLIDERE, TEPE, TINAZ, TÜRK, TÜTEN, ULAŞ, UMUT, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, YALIM, YAREN, YASİN, YAVUZ SELİM, YAY, YAŞAM, YELİZ, YETKİN, YILDIRAN, ZÜMRÜT, ÇALDIRAN, ÇAYIRDERE, ÇAĞLAYAN, ÇİLEM, ÇİTLENBİK, ÇİĞ, ÖRNEK, ÖZCAN, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZGÜRLÜK, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, ÜMRAN, İDİL, İLKNUR, İNCİ, İNÖNÜ, İSMAİL TAN, ŞADIRVAN, ŞARKI, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEVKİ KARAKAŞ sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah AHM bölgelerinde 11/08/2024 09:00:00 - 11/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.