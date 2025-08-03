Silivri'de Elektrik Kesintisi Uyarısı!
Birçok mahallede bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak
4, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Silivri genelinde gerçekleştirilecek yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
4 Ağustos’ta Üç Mahallede Kesinti Var
Bedaş’tan yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00 - 17.00 arasında, yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme ve havai hat bakımı çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:
Kavaklı Mahallesi: 600., Akik, Dirhem, Diyar, Fulya, Güzel, Hayati, Kurtbay, Serbora, Tekyıldız, Turunç Sokaklar
Yeni Mahalle: Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit, Özkan Sokaklar
Alipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri: Fatih Sultan Mehmet, Akide, Dostlar, Dünya, Murat, Toprak, Vakıf, Zafer, Çetin Emeç, İmge, Şeker Sokaklar
5 Ağustos’ta Kesinti Geniş Alana Yayılıyor
Salı günü saat 09.00 - 17.00 arasında;
Gümüşyaka, Bekirli, Fener, Kurfallı, Alipaşa ve Danamandıra mahallelerindeki onlarca sokakta bakım ve yenileme nedeniyle elektrik verilemeyecek.
Selimpaşa Mahallesi genelinde ise kesinti saat 16.00’ya kadar sürecek.
6 Ağustos’ta Gümüşyaka ve Akören’de Kesinti Yaşanacak
Çarşamba günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında;
Çayırdere Cennet Sokak
Akören Hisar Çıkmazı, Karasinan, Sanatçılar Çıkmazı
Fener Yavuzlar ve Yengi Sokak
Mimar Sinan ve Gümüşyaka mahallelerindeki 30’dan fazla sokak
elektrik kesintisinden etkilenecek.
Yetkililer Uyardı: Tedbirli Olun
Bedaş, kesintilerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılacağını belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları istendi.