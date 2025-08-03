Silivri'de Elektrik Kesintisi Uyarısı!

4, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Silivri genelinde gerçekleştirilecek yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

4 Ağustos’ta Üç Mahallede Kesinti Var

Bedaş’tan yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00 - 17.00 arasında, yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme ve havai hat bakımı çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

Kavaklı Mahallesi: 600., Akik, Dirhem, Diyar, Fulya, Güzel, Hayati, Kurtbay, Serbora, Tekyıldız, Turunç Sokaklar

Yeni Mahalle: Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit, Özkan Sokaklar

Alipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri: Fatih Sultan Mehmet, Akide, Dostlar, Dünya, Murat, Toprak, Vakıf, Zafer, Çetin Emeç, İmge, Şeker Sokaklar

5 Ağustos’ta Kesinti Geniş Alana Yayılıyor

Salı günü saat 09.00 - 17.00 arasında;

Gümüşyaka, Bekirli, Fener, Kurfallı, Alipaşa ve Danamandıra mahallelerindeki onlarca sokakta bakım ve yenileme nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Selimpaşa Mahallesi genelinde ise kesinti saat 16.00’ya kadar sürecek.

6 Ağustos’ta Gümüşyaka ve Akören’de Kesinti Yaşanacak

Çarşamba günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında;

Çayırdere Cennet Sokak

Akören Hisar Çıkmazı, Karasinan, Sanatçılar Çıkmazı

Fener Yavuzlar ve Yengi Sokak

Mimar Sinan ve Gümüşyaka mahallelerindeki 30’dan fazla sokak

elektrik kesintisinden etkilenecek.

Yetkililer Uyardı: Tedbirli Olun

Bedaş, kesintilerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılacağını belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları istendi.