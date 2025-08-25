Silivri'de Elektrik Kesintisi Uyarısı

Silivri’nin bazı mahallelerinde 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti Sebepleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler “Yatırım ve Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Hatların Yenilenmesi”, “Kapsamlı TM (Trafo Merkezi) Bakımı” ve “Havai Hat Bakımı” kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami dikkat edileceği bildirildi.

Etkilenecek Bölgeler

25 Ağustos 2025 (09:00-17:00):

Bekirli, Fener, Kurfallı, Cumhuriyet, Gazitepe, Hürriyet, Kadıköy ve Kavaklı mahallelerinin belirli sokakları.

26 Ağustos 2025 (09:00-17:00):

Semizkumlar, Bekirli, Beyciler, Büyük Kılıçlı ve Büyük Çavuşlu mahallelerinde geniş çaplı bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

27 Ağustos 2025 (09:00-17:00):

Fevzipaşa, Kadıköy, Ortaköy, Alipaşa, Mimar Sinan, Yeni, Balaban, Gümüşyaka ve Semizkumlar mahallelerinde trafo ve havai hat bakımları uygulanacak.

28 Ağustos 2025 (09:00-17:00):

Piri Mehmet Paşa, Balaban, Ortaköy, Sayalar, Çayırdere, İsmetpaşa ve Sancaktepe mahallelerinin belirli bölgelerinde yenileme ve bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacak.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kesinti süresince elektrikli cihazların zarar görmemesi için fişten çekilmesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca vatandaşların, planlı bakım ve yatırım çalışmaları sayesinde elektrik şebekesinin daha güvenli ve kaliteli hale geleceğini dikkate almaları gerektiği vurgulandı.