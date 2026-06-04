Silivri'de Elektrik Kesintisi Uyarısı
Silivri'de 5 ve 6 Haziran tarihlerinde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.
Silivri’de planlı elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Bakım, kapsamlı havai hat çalışması, trafo merkezi bakımı ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında ilçenin bazı mahallelerinde elektrik verilemeyecek.
5 Haziran’da 09.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle kesinti yapılacak. Aynı gün 09.00-12.00 saatleri arasında Fener Mahallesi’nde trafo merkezi bakımı, Sancaktepe Mahallesi’nde ise yatırım ve yenileme çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.
Büyük Kılıçlı Mahallesi’nde de 5 Haziran’da 13.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
6 Haziran’da ise 10.00-17.00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesi’nin bazı sokaklarında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi amacıyla elektrik kesintisi yapılacak.
Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek yürütüleceğini bildirdi. Vatandaşların kesinti saatlerine göre tedbirli olması istendi.