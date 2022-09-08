Silivri'de elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bakım onarım çalışmaları kapsamında Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölge ve kesinti detayları haberimizde…
09 EYLÜL 2022 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, GAZİ, KARDEŞ ÇIKMAZI, MUAZZİZBEY, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah KÜÇÜKÇELTİK sk bölgelerinde 09/09/2022 10:00:00 - 09/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 09/09/2022 12:00:00 - 09/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 09/09/2022 14:30:00 - 09/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 10/09/2022 09:00:00 - 10/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
11 EYLÜL 2022 PAZAR
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah USKUMRU sk bölgelerinde 11/09/2022 09:00:00 - 11/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 11/09/2022 09:00:00 - 11/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.