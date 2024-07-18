Silivri'de Emlak Satışlarında Rekor: 2023 Yılında 6540 Adet Satış Gerçekleşti

Silivri merkez, 3026 adet satışla ilçede en fazla emlak satışının görüldüğü bölge oldu. Merkezin ardından 1876 adetlik satışla Selimpaşa ikinci sırada yer aldı. Büyükçavuşlu, Beyciler ve Çayırdere bölgelerinde toplamda 938 adet konut satışı yapıldı

Yatırımcıların Gözdesi

Emlak piyasasındaki bu yoğun ilgi, Silivri’nin hem yatırım hem de yerleşim açısından cazip bir bölge olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçenin gelişen altyapısı, yeni konut projeleri ve doğayla iç içe yaşam imkanı sunması, alıcıların ilgisini çeken başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Silivri Belediyesi ve emlak sektörü temsilcileri, ilçenin bu dinamik gücünü koruyarak daha fazla yatırımcıyı bölgede çekmeyi hedefliyor. Emlak satışlarındaki bu artış, Silivri'nin gelecekte de yatırım açısından parlak bir bölgesel geniş sinyallerini veriyor

Emlak sektörü temsilcileri, 2024 yılında da benzer bir hareketlilik sergilediklerini ve saklamak için cazip olanaklar sunmaya devam edeceklerini belirtiyor. Silivri'nin bu yükselişi, bölgenin ekonomik ve sosyal bölgelerinde önemli katkılar sağlayacak

Silivri'nin Parlayan Yıldızı

Silivri’deki emlak satışlarının artması, ilçenin gelecekte de yatırım açısından parlak bir bölge olacağının sinyallerini veriyor. Bölgenin cazibesinin artarak devam etmesi, hem yerel ekonomiyi canlandıracak hem de daha fazla yatırımcıyı bölgeye çekecek. Silivri, emlak piyasasındaki bu olumlu ivmesini sürdürecek gibi görünüyor.

Emlak piyasasının bu denli hareketli olması, Silivri'nin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda önemli bir yatırım merkezi haline geldiğini ortaya koyuyor. İlçenin gelecekte de bu dinamizmi koruyarak çoğalmasının gözdesi olmaya devam etmesi bekleniyor