Silivri'de emlak sektörü EİDS sistemini değerlendirdi

Silivri Emlak Mūşavirleri Dernegi (SEMDER) üyeleri, emlak sektörünün önemli firmalarından olan Emlakjet'in kahvaltı organizasyonunda sektörü ilgilendiren EİDS (Elektronik İlan Denetleme Sistemi) ile ilgili bilgi aldı. SEMDER Başkanı Mustafa Altınkök, programın açış konuşmasında gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeleri üyelere aktardı.

"YETKİ VERİLMESİ ZORUNLU OLACAK!"

Başkan Altınkök, "1 Ocak itibariyle, ilan sitelerinde yayınlanacak olan ilanlar için gayrimenkul sahipleri, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi olan firmalara E-Devlet üzerinden yetki vermesi zorunlu olacak" dedi.

Altınkök, sosyal medya üzerinden verilen ilanların engelleneceğini ve sosyal medyada ilan verilmeyeceğini belirtti. Altınkök, "2025'in Haziran ayından itibaren sosyal medyada ilan girişleri yasaklanacak" şeklinde konuştu.

"YETKİ BELGESİ İÇİN SON TARİH 30 ARALIK"

Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi ile ilgili de açıklamada bulunan Altınkök, "30 Aralık tarihine kadar, eski emlakçılık yapan kişiler başvurup, bakanlık onayıyla belgeyi alabiliyor. 1 yıllık sigortalı olmak söz konusu değil. 30 Aralık'tan sonra almak istediğinizde muhakkak emlak ofisinde 1 yıl boyunca sigortalı olmak zorundasınız" dedi.

Altınkök açıklamaların ardından E-Devlet üzerinden gayrimenkul sahiplerinin, emlak firmalarına nasıl yetki vereceğini anlattı. Programda konuşan Emlakjet Marmara Bölge Sorumlusu Olcay Avcı, firmaların yetkilendirme konusunda dikkatli olması gerektiğini, ilanların fiyatlarının değiştirilmesi halinde ağır cezalar kedileceğini ifade etti.