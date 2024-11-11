Silivri'de Emniyet'ten Güvenli İnternet Eğitimi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Rumeli Üniversitesi ve Vega AVM ile Maxi AVM’de toplam 100 öğretmen ve 65 vatandaşa yönelik "Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminerler düzenlendi. İnternet ortamında karşılaşılan dolandırıcılık türlerine karşı bilgilendirme yapılan seminerler, katılımcılardan büyük memnuniyet gördü.

Rumeli Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliklerde sırasıyla 30 anaokulu ve ilkokul rehber öğretmeni, 35 ortaokul rehber öğretmeni ve 35 lise rehber öğretmenine eğitim verildi. Ayrıca, Vega AVM ve Maxi AVM’de görev yapan toplam 65 alışveriş merkezi personeline yönelik de bilgilendirme yapıldı. Seminerlerde, internet güvenliği, siber zorbalığın önlenmesi ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Eğitimler sırasında görevli personelin aktardığı bilgilerden memnun kalan katılımcılar, etkinliklerin düzenlenmesine vesile olan yetkililere teşekkürlerini iletti.