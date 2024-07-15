Silivri'de Emniyet ve Jandarma Birimlerinden Başarılı Denetimler
Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli başarılara imza attı. Hem Emniyet Müdürlüğü hem de Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması adına yoğun bir çalışma sergilendi.
Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli başarılara imza attı. Hem Emniyet Müdürlüğü hem de Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması adına yoğun bir çalışma sergilendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetim Raporu
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde;
- 13,529 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
- 2,360* araç kontrol edildi.
- 44 aranan şahıs yakalandı.
- 10 kişi gözaltına alındı.
- 47 yoklama kaçağı tespit edildi.
- 1 adet silah ele geçirildi.
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Bu kapsamlı denetimler neticesinde, Silivri'nin güvenliği sağlanmış ve suç oranlarının düşürülmesine önemli katkılar sağlanmıştır.
İlçe Jandarma Komutanlığı Denetim Raporu
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aynı tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde ise;
- 8,017 şahıs sorgulandı.
- 5,695 araç kontrol edildi.
- 19 aranan şahıs yakalandı.
- 4 kişi tutuklandı.
- 31 yoklama kaçağı tespit edildi.
- 6 kişi gözaltına alındı.
- 9,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.
Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü denetimler sonucunda, Silivri'de huzur ve güven ortamının korunmasına önemli katkılar sağlandı.