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- Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Huzur Uygulaması: Binlerce Sorgu, Aranan Şahıslar Yakalandı
Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Huzur Uygulaması: Binlerce Sorgu, Aranan Şahıslar Yakalandı
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulandı, çok sayıda aranan şahıs yakalandı.
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulandı, çok sayıda aranan şahıs yakalandı.
Silivri'de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan uygulamalarda:
12.186 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
2.027 araç kontrol edildi.
31 aranan şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı.
5 kişi gözaltına alındı.
51 yoklama kaçağı tespit edildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nın verilerine göre ise aynı tarihlerde:
9.866 kişi sorgulandı.
7.437 araç kontrol edildi.
24 aranan şahıs yakalandı.
11 kişi tutuklandı.
7 kişi gözaltına alındı.
123 yoklama kaçağı tespit edildi.
1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
14 gram uyuşturucu madde yakalandı.
1 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.