Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Huzur Uygulaması: Binlerce Sorgu, Aranan Şahıslar Yakalandı

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulandı, çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Silivri'de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan uygulamalarda:

12.186 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

2.027 araç kontrol edildi.

31 aranan şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

5 kişi gözaltına alındı.

51 yoklama kaçağı tespit edildi.

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nın verilerine göre ise aynı tarihlerde:

9.866 kişi sorgulandı.

7.437 araç kontrol edildi.

24 aranan şahıs yakalandı.

11 kişi tutuklandı.

7 kişi gözaltına alındı.

123 yoklama kaçağı tespit edildi.

1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

14 gram uyuşturucu madde yakalandı.

1 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.