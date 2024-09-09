Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Suç ve Suçlulara Geçit Yok
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerle ilçede huzur ve güvenliği en üst seviyede tutmaya devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü'nün Etkin Denetimleri:
• 15.017 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirildi.
• 2.726 araç detaylı şekilde kontrol edildi.
• 22 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
• 21 kişi gözaltına alındı.
• 70 yoklama kaçağı tespit edildi.
• 3 adet silah ele geçirildi.
• Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.
Jandarma Komutanlığı'nın Yoğun Çalışmaları:
• 7.159 kişi sorgulandı.
• 5.208 araç denetlendi.
• 17 aranan şahıs yakalandı.
• 1 kişi tutuklandı.
• 194 yoklama kaçağı belirlendi.
• 7 kişi gözaltına alındı.
• 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Denetimler sırasında yakalanan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Yetkililer, Silivri halkının huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Silivri Kaymakamlığı, vatandaşların şüpheli durumları ve kişileri güvenlik birimlerine bildirmelerini isteyerek, toplumun desteğiyle suç ve suçlularla mücadelenin daha etkili olacağını belirtti.