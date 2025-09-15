Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Suçla Mücadeleye Sıkı Denetim

Emniyet Müdürlüğü 12 binden fazla kişiyi sorguladı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan uygulamalarda 12.831 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Ekipler, 2.324 aracı kontrol ederken, 24 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Denetimlerde 6 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca 57 yoklama kaçağı tespit edildi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma’dan kırsalda etkin denetim

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgelerde yürütülen denetimlerde ise 8.003 kişi sorgulandı, 5.995 araç kontrolden geçirildi. Bu denetimlerde 15 aranan şahıs yakalanırken, 8 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 14 yoklama kaçağı tespit edilirken, 14 yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Kaymakamlık koordinesinde denetimler sürecek

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. İlçe genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimlerin, suç oranlarını düşürmeye yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.