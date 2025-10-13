Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan yoğun denetim: 20 kişi yakalandı, 17 gözaltı

Silivri Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 22 bin 700’den fazla kişi sorgulandı.

Emniyet ekiplerinden 13 bin 397 kişiye GBT sorgusu

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde 13.397 kişinin GBT sorgusu, 2.164 aracın da kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 50 aranan şahıs yakalanırken, 17 kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca 54 yoklama kaçağını tespit etti, çeşitli miktarlarda yasaklı madde ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinden 7 bin araç, 9 bin kişi sorgulandı

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı tarihlerde yapılan kontrollerde 9.365 kişi ve 7.012 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 35 aranan şahıs yakalanırken, 14 kişi tutuklandı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Ayrıca 42 yoklama kaçağı, 2 ruhsatsız silah ve 5 gram yasaklı madde ele geçirildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’dan teşekkür

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar nedeniyle emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Silivri’nin her mahallesinde güvenlik ve kamu düzeninin korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir” mesajını verdi.

