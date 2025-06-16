Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Yoğun Denetim

10-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Silivri Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerde toplamda 20 binden fazla şahıs ve araç sorgulandı. Aranan şahıslar yakalandı, kaçaklar tespit edildi, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden 10.822 GBT sorgusu

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda;

10.822 kişi hakkında GBT sorgulaması yapıldı.

1.894 araç kontrol edildi.

37 aranan şahıs yakalandı.

2 kişi gözaltına alındı.

46 yoklama kaçağı tespit edildi.

1 adet silah ele geçirildi.

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Jandarma’dan 7.869 araç, 9.616 şahıs sorgusu

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı denetimlerde ise;

9.616 şahıs, 7.869 araç sorgulandı.

32 aranan şahıs yakalandı.

6 kişi gözaltına, 19 kişi ise tutuklandı.

67 yoklama kaçağı belirlendi.

1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

4 yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen bu denetimler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla aralıksız devam edecek.

