Silivri'de Emniyet ve Jandarma Denetimlerinde Dikkat Çeken Sonuçlar

Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli verilere ulaşıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında çok sayıda kişi ve araç denetlendi, suç unsurları ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetimleri

13.051 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

2.210 araç kontrol edildi.

27 aranan şahıs yakalandı.

8 kişi gözaltına alındı.

70 yoklama kaçağı tespit edildi.

1 silah ele geçirildi.

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Denetimleri

8.539 şahıs sorgulandı.

5.933 araç denetlendi.

36 aranan şahıs yakalandı.

26 kişi tutuklandı.

6 kişi gözaltına alındı.

64 yoklama kaçağı tespit edildi.

3 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen güvenlik denetimlerinde halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceği bildirildi.