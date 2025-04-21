Silivri'de Emniyet ve Jandarma Güçlerinden Yoğun Denetim!
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerle ilçede huzur ve güvenliği sağlamak adına önemli çalışmalara imza attı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerle ilçede huzur ve güvenliği sağlamak adına önemli çalışmalara imza attı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Denetim Raporu:
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda:
13.080 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.
2.263 araç kontrol edildi.
36 aranan şahıs yakalandı.
16 kişi gözaltına alındı.
2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
56 yoklama kaçağı tespit edildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Denetim Raporu:
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kontrollerde ise:
10.309 şahıs sorgulandı.
6.973 araç sorgulaması yapıldı.
38 aranan şahıs yakalandı.
22 kişi tutuklandı.
9 kişi gözaltına alındı.
62 yoklama kaçağı belirlendi.
37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Silivri'de Güvenlik Güçlerinden Huzur Operasyonu
Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen bu denetimler, ilçede güvenlik ve kamu düzenini sağlama adına büyük önem taşıyor. Emniyet ve Jandarma birimlerinin kararlılıkla sürdürdüğü bu denetimler, vatandaşların huzurunu temin etmeye yönelik titiz çalışmaların göstergesi oldu.