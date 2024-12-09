Silivri'de Emniyet ve Jandarmadan Yoğun Denetim
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-8 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi.
Silivri Kaymakamlığı’nın koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık tarihleri arasında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların detayları ise şu şekilde:
İlçe Jandarma Komutanlığı Denetim Raporu:
Şahıs sorgusu: 8.256 kişi sorgulandı.
Araç sorgusu: 6.051 araç denetlendi.
Aranan şahıs: 45 kişi hakkında işlem yapıldı.
Tutuklu sayısı: 8 kişi tutuklandı.
Yoklama kaçağı: 182 kişi tespit edildi.
Gözaltı sayısı: 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetim Raporu:
GBT sorgusu: 15.027 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Araç kontrolü: 1.969 araç kontrol edildi.
Aranan şahıs: 31 kişi yakalandı.
Gözaltı sayısı: 14 kişi gözaltına alındı.
Yoklama kaçağı: 50 kişi tespit edildi.
Uyuşturucu madde: Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ve polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü denetimler sonucunda kamu düzeni sağlanırken, suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Silivri genelindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.