Silivri'de En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Semineri yapıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde Silivri Anadolu Lisesinde öğrenci velilerine yönelik zararlı alışkanlıklar, madde bağımlılığı ve çeşitli konular hakkında eğitim semineri verildi.

Eğitim seminerinde ailelere proje çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu. Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çeşitli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunuldu.

