Silivri'de eroin ele geçirildi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yapılan bir çalışma sonucunda Piri Mehmet Paşa Camii bahçesinde uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yapıldı.

Takibe alınan Ç.M. bir şahsı izleyen ekipler cami bahçesinde yine satıcı olduğu şüphesi ile takip altında olan E.K. adlı şahısla buluştuğunu belirledi. Takibin devamı sonrasında sigara paketi içerisine gizlenmiş 14 adet fişek olarak tabir edilen jelatinlere sarılmış eroin maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahısların yapılan üst araması sonucunda eroin paketleriyle birlikte 165 TL para ve bir adet cep telefonu da muhafaza altına alındı.

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