Silivri'de ev eşyalarını taşıyan kamyonet devrildi
Silivri'de panelvan, ev eşyası taşıyan kamyonete çarptı. Kaza sonucunda devrilen kamyonette bulunan ev eşyaları yola savruldu.
Kaza, TEM Otoyolu Edirne-İstanbul istikameti Silivri sapağında 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 BZ 9548 plakalı panelvanın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 GIR 59 plakalı ev eşyası taşıyan kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen kamyonette bulunan ev eşyaları yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.