Silivri'de faaliyet raporu sunumu: Balcıoğlu'ndan 2050 vizyonu

Silivri Belediye Meclisi’nde 2025 yılı Faaliyet Raporu’nu sunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında hem geride kalan yılın hizmet bilançosunu hem de ilçenin gelecek vizyonunu detaylı şekilde ortaya koydu. Balcıoğlu, faaliyet raporunun yalnızca yapılan işlerin listesi olmadığını, aynı zamanda hangi değerlerle yönetildiğinin ve Silivri’nin geleceğine nasıl bir sorumlulukla bakıldığının belgesi olduğunu vurguladı.

“Silivri sadece bir ilçe değil, büyük bir emanet”

Konuşmasında Silivri’nin tarihi, coğrafi ve üretim gücüne dikkat çeken Balcıoğlu, ilçenin yalnızca İstanbul’un batısında yer alan bir yerleşim alanı olmadığını söyledi. Silivri’nin yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip özel bir kent olduğunu ifade eden Balcıoğlu, “Silivri sadece İstanbul’un batı kapısı değil, aynı zamanda tarımsal omurgasıdır” mesajı verdi.

İstanbul’daki işlenen tarım alanlarının yarısından fazlasının Silivri’de bulunduğunu hatırlatan Balcıoğlu, bu nedenle yerel yönetim anlayışlarını yalnızca merkez mahalleler üzerinden değil, sahilden kırsala, mahalleden tarlaya kadar geniş bir çerçevede şekillendirdiklerini dile getirdi.

“Zorlu ekonomik şartlara rağmen geri adım atmadık”

Başkan Balcıoğlu, 2025 yılının yalnızca belediye hizmetleri bakımından değil, kurumsal toparlanma ve mali disiplin açısından da kritik bir dönem olduğunu belirtti. Görevi devraldıklarında ötelenmiş yükler, yapısal sorunlar ve mali zemini tam kurulmadan başlatılmış işlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Balcıoğlu, bu tabloyu mazeret değil, toparlanmanın başlangıç noktası olarak gördüklerini söyledi.

Ülke ekonomisindeki yüksek enflasyon, artan maliyetler, finansmana erişimdeki zorluklar ve vatandaşın alım gücündeki daralmanın belediyelerin hareket alanını doğrudan etkilediğini kaydeden Balcıoğlu, buna rağmen Silivri Belediyesi’nin hizmet üretmekten vazgeçmediğini dile getirdi. Balcıoğlu, “Bu belediye mazeret üretmedi, sorumluluktan kaçmadı. Tam tersine daha çok çalıştı, daha çok üretti” ifadelerini kullandı.

İlk kez hayata geçirilen projeleri sıraladı

Sunumunda sosyal belediyecilik vurgusunu öne çıkaran Balcıoğlu, 2025 yılında hayata geçirilen ve yapımı süren çok sayıda projeyi sıraladı. Gazi Evi, muhtarlık binası, kent lokantası, Aşevi, taziye evi, emekli lokalleri, sosyal tesisler, ücretsiz HPV aşı desteği, kahvaltı desteği, ücretsiz un dağıtımı, akıllı atık sistemi ve afet bilgi sistemi gibi uygulamaların belediyeciliğin sınırlarını büyüttüğünü söyledi.

İnşaatı süren Leyla Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu, E-Spor Merkezi, Gençlik ve Kültür Merkezi, Akman Çocuk Etkinlik Merkezi ve Spor Adası gibi yatırımların ise doğrudan Silivri’nin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu dile getirdi.

Altyapıdan üstyapıya geniş hizmet tablosu

Kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara da geniş yer veren Balcıoğlu, yağmur suyu altyapısı, yol, kaldırım, parke, bakım-onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarının 2025 boyunca aralıksız sürdüğünü anlattı. İlçenin geniş coğrafyası nedeniyle hizmetin çok daha büyük bir alana yayıldığını belirten Balcıoğlu, buna rağmen altyapıdan sosyal tesislere kadar çok sayıda başlıkta önemli mesafe alındığını söyledi.

Gençlik ve Kültür Merkezi’nin kaba inşaatının tamamlandığını, emekli lokalleri ile yeni sosyal tesislerin önemli aşamaya getirildiğini aktaran Balcıoğlu; çocuk eğitim merkezleri, taziye evleri, spor tesisleri, aile sağlığı merkezleri, okul tadilatları ve ibadethanelere yönelik yenileme çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Deprem ve afet hazırlığına özel vurgu

Konuşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de afet yönetimi oldu. Marmara deprem riski altındaki Silivri’de riskli yapı tespitleri, yıkımlar, kira destekleri ve hızlı tarama çalışmalarının sürdüğünü belirten Balcıoğlu, 2025 yılı boyunca afet hazırlığını yalnızca müdahale değil, risk azaltma ve toplumsal bilinç başlığıyla ele aldıklarını söyledi.

23 Nisan 2025’te yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin hazırlığın önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Balcıoğlu, afet eğitimleri, gönüllülük programları, deprem simülasyon tırı, tsunami farkındalık çalışmaları ve afet eğitim parkuru gibi uygulamalarla on binlerce kişiye ulaşıldığını ifade etti.

Tarım, sosyal destek ve hemşehrilik vurgusu

Sunumda tarım destekleri de geniş yer buldu. Belediyeye ait arazilerde gerçekleştirilen buğday, tritikale, ayçiçeği ve fide üretiminden elde edilen ürünlerin çiftçilere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak ulaştırıldığını söyleyen Balcıoğlu, üretim ile sosyal adaleti aynı çizgide değerlendirdiklerini anlattı.

Sosyal yardımlarda da önemli rakamlar paylaşan Balcıoğlu, dayanışma marketi, sıcak yemek hizmeti, kahvaltı desteği, kıyafet yardımları, burs ve eğitim destekleriyle binlerce haneye ulaşıldığını belirtti. Engelli bireyler, yaşlılar, öğrenciler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin de hemşehrilik hukuku anlayışıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

2050 için beş temel hedef açıkladı

Balcıoğlu, konuşmasının son bölümünde Silivri’nin 2050 vizyonunu da açıkladı. Bu vizyonu “dirençli Silivri, üreten Silivri, adil Silivri, yeşil Silivri ve katılımcı Silivri” başlıkları altında toplayan Balcıoğlu, belediyeciliği günü kurtaran değil, geleceği kuran bir anlayışla sürdürdüklerini söyledi.

Silivri’nin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında örnek olacak bir yerel yönetim modeli hedefiyle yönetildiğini vurgulayan Balcıoğlu, ilçenin afetlere hazırlıklı, üretimi güçlü, sosyal adaleti önceleyen, çevreye duyarlı ve ortak akılla yönetilen bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını ifade etti.

Teşekkür mesajıyla tamamladı

Konuşmasının sonunda meclis üyelerine, belediye başkan yardımcılarına, müdürlere, sahada görev yapan personele ve görüşleriyle sürece katkı sunan Silivrililere teşekkür eden Balcıoğlu, “Birlikte yönettik, birlikte ürettik, birlikte dayanıştık ve yine birlikte başaracağız” sözleriyle sunumunu tamamladı.