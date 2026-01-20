Silivri'de feci kaza: Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Silivri'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de feci kaza: Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivri’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 23.30 sıralarında Silivri Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazada hayatını kaybeden Kaan Ö., çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu şahsı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaan Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazada yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Silivri’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.