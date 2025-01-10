Silivri'de feci kaza kamerada: Hafif ticari araçla, yolcu minibüsü çarpıştı 10 kişi yaralandı

İstanbul Silivri’de kontrolden çıkan hafif ticari araçla karşı yönden gelen içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü yan yatarken, toplama 10 kişi de yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 08.24’te Silivri Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince Ortaköy Mahallesi’ne giden içinde öğrenci ve fabrika işçilerinin bulunduğu 34 TME 72 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Feci kaza hafif ticari araç sürücüsü ile yolcu minibüsündeki aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Silivri’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.