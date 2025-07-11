Silivri'de feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Silivri’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Silivri Selimpaşa Mahallesi Hamitbey durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Yavuz Ergün, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ergün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yavuz Ergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.