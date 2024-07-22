Silivri'de festivaller devam ediyor
Silivri'de festival dönemi devam ediyor. Yoğurt Festivali'nin ardından mahallelerde de festival tarihleri belli oldu.
Yoğurt Festivali'nin ardından mahallelerde de festival tarihleri belli oldu.
27 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 14. Ortaköy Börek Festivali'nde Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.
Düzenlenecek festival programı şu şekilde;
3 Ağustos'ta Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali
17 Ağustos'ta Değirmenköy Domates Festivali
24 Ağustos'ta Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri
25 Ağustos'ta Ortaköy Karpuz Festivali
31 Ağustos'ta Sayalar Kırmızı Biber Şenliği