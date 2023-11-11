Silivri'de fidanlar toprakla buluştu

Silivri’de İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında, Cumhuriyetimizin 100.Yılında “100.Yıl Cumhuriyet Ormanı” Fidan Dikim Etkinliği İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, ilçe protokolü, öğrencileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.
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