Silivri'de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Gününe Türkiye'nin yeni yüzyılına nefes olacak fidanlar Silivri'de de toprakla buluştu.

Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Silivri’de İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında, Cumhuriyetimizin 100.Yılında “100.Yıl Cumhuriyet Ormanı” Fidan Dikim Etkinliği İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, ilçe protokolü, öğrencileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Silivri'de fidanlar toprakla buluştu