Silivri'de Fırın Çalışanlarına Sektörel Toplantı ve Hijyen Eğitimi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçedeki fırın çalışanlarına yönelik önemli bir eğitim etkinliği düzenlendi. 21 Kasım 2024 tarihinde Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Gıda Kontrol Görevlileri tarafından hijyen kuralları ve sektörel standartlar üzerine bilgilendirme yapıldı.

GÜVENİLİR GIDA HEDEFİ

Eğitim programında, ilçede faaliyet gösteren fırınların vatandaşlara güvenilir ve sağlıklı gıda sunmasının önemi vurgulandı. Hijyen uygulamaları, gıda üretiminde dikkat edilmesi gereken standartlar ve fırıncılık sektörüne yönelik yasal düzenlemeler detaylı bir şekilde ele alındı.

SEKTÖRLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER TARTIŞILDI

Toplantının sektörel bölümünde, fırıncıların günlük operasyonlarında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak sektörü daha ileriye taşımak adına öneriler sundu.

HİJYEN EĞİTİMİYLE SAĞLIKLI ÜRETİM

Eğitimin ikinci bölümünde, çalışanlara hijyen kuralları ve gıda güvenliği ile ilgili uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılar, hijyenik çalışma koşullarının hem çalışan sağlığı hem de tüketici memnuniyeti açısından önemini vurguladı.

SİLİVRİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEŞEKKÜR

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, eğitime gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Amacımız, fırıncılık sektöründe çalışanların bilinçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza güvenilir gıda sunulmasını sağlamaktır. Bu tür eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz," açıklamasında bulundu.

Silivri'de düzenlenen bu anlamlı eğitim programı, hem sektör çalışanları hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

