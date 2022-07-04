Silivri'de Gece pazarı açılıyor
Pandemi sebebiyle bir süre ara verilen Gece Pazarı, yeniden hizmete açılıyor.
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
Cevher Kara yönetiminde kurulan gece Pazarı, bu yılda geniş ürün yelpazesi ile uygun fiyatlı ürünleriyle Eski festival alanında Cuma günü hizmete açılacak
Kurulacak Pazar ilew ilgili olarak bilgiler veren Kara, son iki yıldır pandemi sebebiyle açamamıştık pazarımızı. Bu yıl, Kurban Bayramı arifesinde hizmete açacağız. Çok farklı ürünleri, çok çeşit ve uygun fiyatlı ürünleri bulabilecek vatandaşlarımız. “dedi.
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