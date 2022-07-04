Silivri'de Gece pazarı açılıyor

Cevher Kara yönetiminde kurulan gece Pazarı, bu yılda geniş ürün yelpazesi ile uygun fiyatlı ürünleriyle Eski festival alanında Cuma günü hizmete açılacak

Kurulacak Pazar ilew ilgili olarak bilgiler veren Kara, son iki yıldır pandemi sebebiyle açamamıştık pazarımızı. Bu yıl, Kurban Bayramı arifesinde hizmete açacağız. Çok farklı ürünleri, çok çeşit ve uygun fiyatlı ürünleri bulabilecek vatandaşlarımız. “dedi.