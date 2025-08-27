Silivri'de Genç Komiserin Acı Vefatı

Henüz kısa süre önce baba olduğu öğrenilen genç komiser, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Silivri Anadolu Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm emniyet camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

