Silivri'de gençlere ileri teknoloji dokunuşu: Drone eğitimi dikkat çekti

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde yürütülen “Köklerden Göklere Projesi” kapsamında düzenlenen drone eğitimi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim programı, gençlerin teknolojiyle doğrudan temas kurmasını sağladı.

Uygulamalı eğitimle teknoloji deneyimi

Eğitim sürecinde öğrenciler; drone teknolojisinin kullanım alanları, temel uçuş prensipleri ve havacılık teknolojilerinin gelişimi hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Teorik anlatımların yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde öğrenciler, drone kullanımını birebir deneyimleme fırsatı yakaladı.

Geleceğin mesleklerine hazırlık hedefi

Programın temel hedefleri arasında, öğrencilerin havacılık ve ileri teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmak ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamak yer aldı. Eğitim sürecinin, gençlerin analitik düşünme becerilerini geliştirmesi ve teknoloji odaklı kariyer planlamalarına katkı sunması bekleniyor.

Bilimsel bakış açısına katkı

Yetkililer, “Köklerden Göklere Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimlerin, öğrencilerin bilimsel perspektiflerini güçlendirdiğini ve yenilikçi düşünme becerilerini desteklediğini vurguladı. Projenin, eğitimde teknoloji entegrasyonunun önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Programın ilerleyen süreçte farklı okullarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.