Silivri'de gençlere sınav desteği

Silivri Belediyesi, ilçedeki gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Eğitim Akademisi çalışmalarını sürdürüyor. Akademi, Eylül ayının ilk haftasında 80 YKS ve 85 LGS öğrencisiyle başladığı eğitim sürecinde, sınava hazırlanan gençlere akademik ve rehberlik desteği sağlıyor.

Sınavlara disiplinli hazırlık

ve 12. sınıf öğrencilerinin hafta sonları toplam 10 saat ders gördüğü Eğitim Akademisi’nde yıl boyunca 40 LGS ve 40 YKS denemesi yapılıyor. LGS grubunda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri verilirken; YKS öğrencileri Matematik, Geometri, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Felsefe alanlarında eğitim alıyor.

Koçluk ve bireysel takip desteği

Akademide yalnızca ders programı değil; koçluk, yönlendirme ve bireysel çalışma planı gibi destekler de öğrencilere sunuluyor. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla yıl boyunca gezi, sinema gösterimi ve okul gezileri gibi sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Programda devam zorunluluğu uygulanarak öğrencilerin sürece düzenli katılımı sağlanıyor.

YKS simülasyonu ilk kez uygulandı

Geçtiğimiz yıl çok sayıda öğrencinin mühendislik, eğitim, hukuk ve sağlık alanlarındaki bölümlere yerleşmesine katkı sunan Eğitim Akademisi’nde bu yıl ilk kez YKS Simülasyonu gerçekleştirildi. Öğrenciler, bu uygulama sayesinde gerçek sınav atmosferini önceden deneyimleme fırsatı buldu.

Silivri Belediyesi, gelecek yıl hem YKS hem de LGS simülasyonlarıyla öğrencilerin sınavlara daha bilinçli ve hazırlıklı şekilde girmesini hedefliyor.