Silivri'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintileri Uygulanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri ilçesinde 7 ve 8 Nisan 2025 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi ile havai hat ve trafo merkezlerinde yapılacak bakım çalışmaları kapsamında planlandı.

7 Nisan 2025 Pazartesi:

• 09:00 – 13:00 saatleri arasında Merkez-Ortaköy Mahallesi ve Selimpaşa Mahallesi Ortaköy Sokak’ta yatırım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

• 09:00 – 16:00 saatleri arasında Kurfalı Mahallesi (Büyükağaç Çıkmazı, Değirmen Bayırı, Safranbolu, Süleymaniye vb.) bölgelerinde havai hat bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecek.

• 09:00 – 11:00 arasında Cumhuriyet Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi ve Dilara Sokak’ta trafo merkezi bakımı yapılacak.

• 12:00 – 17:00 saatleri arasında Alipaşa Mahallesi Arıkanlı Çiftliği Sokak ve Yeni Mahalle Akören Sokak’ta bakım çalışmaları yapılacak.



8 Nisan 2025 Salı:

• 09:00 – 16:00 arasında Kurfalı Mahallesi’nde (Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Mürekkep, Rasathane, Vatandaşlık, Üçgözlü, Şennur vb.) kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

• 09:00 – 12:00 saatleri arasında Büyük Kılıçlı Mahallesi Pamuklar Sokak ve Büyükçavuşlu Mahallesi genelinde çok sayıda sokakta havai hat bakımı yapılacak.

• 09:00 – 17:00 saatleri arasında Balaban, Mimar Sinan ve Sancaktepe Mahalleleri genelinde trafo merkezi bakımı nedeniyle kesintiler yaşanacak.

• 13:00 – 16:00 arasında Selimpaşa Mahallesi Güller Sokak ve çevresinde önleyici bakım çalışmaları yapılacak.

BEDAŞ yetkilileri, çalışmaların planlanan saatler arasında tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olacağını bildirirken, vatandaşlardan elektrikli cihazlarını dikkatli kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kesintilere dair detaylı bilgiye BEDAŞ’ın resmi web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

