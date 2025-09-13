Silivri'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
13 Eylül'de Ortaköy, Selimpaşa, Yeni Mahalle ve Çatalca'nın bazı bölgelerinde elektrik verilemeyecek
Silivri ve Çatalca'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Yatırım ve Yenileme Sebebiyle Kesinti Yapılacak Bölgeler
İstanbul Silivri İlçesi Merkez-Ortaköy Mahallesi'nde;
Abbasağa, Aciyonca, Adalarönü, Afyon, Alibey, Asmalıkahve, Atadan, Ağababa, Ağasar, Ağaçardı, Aşkale, Barbaros Hayrettin Paşa, Celal Bayar, Cümle, Doruk, Doğanbayır, Doğuhan, Dutbahçesi, Düzen, Garanti, Güvenç, Hekimbaşı, Hıdırellez, Kasapoğlu, Kenan, Kurabiye, Kuruçay, Kuvayi Milliye, Küheylan, Kilit, Madenözü, Melodi, Mustafa Kemal Atatürk, Postane, Sakin Efendi, Suatlar, Suluca, Tatlıpınar, Uluhan, Yamaç Çıkmazı, Yazıcı, Zeliha, Çakmar, Çarşıbaşı, Ödev, İlaldı, İncesu, İskender Sokaklarında,
Selimpaşa Mahallesi'nde ise;
4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., Ovayenice Sokakları etkilenerek kesinti yaşanacak.
Bakım Çalışması Nedeniyle Kesinti Yaşanacak Mahalleler
Silivri Merkez-Yeni Mahalle’de;
Abdülhalik Renda, Bayrak, Erkin Balaban, Sancak ve Taşlar Sokaklarında da aynı gün ve saatlerde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
Çatalca İlçesi Ovayenice Mahallesi'nde ise Doruk, Dostane Çıkmazı, Doğantepe Çıkmazı, Doğuhan, Düzen, Ovayenice ve Parseller Sokakları da kesintiden etkilenecek bölgeler arasında.