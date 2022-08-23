Siemens
SON
DAKİKA
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Yaylı tamburu ile dünyayı fethetti, sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Başkan İmamoğlu, Silivri'ye geliyor
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü

Yaban hayvanlarının göç koridoru üzerinde bulunan Silivri'nin Sinekli Mahallesinde yüzlerce leylek elektrik akımına kapılarak can verdi.

Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leyleklerin göç koridorunda yer alan Silivri’nin Küçük Sinekli Mahallesinde mola veren leyleklerin yüzlercesi elektrik akımına kapılacak can verdi. Bölgede inceleme yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı başkanı Erman Paçalı, ölümlerin sona ermesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Paçalı, açıklamasında, “Göç hattı üzerinde elektrik direklerinin bir kısmında koruyucu güvenlik unsurları bulunmaması sebebiyle burada tam bir leylek katliamı yaşandı. Kuş gözlemcisi arkadaşlarımızın haber vermesiyle bölgeye geldiğimizde burada koruyucu bulunan direklerin bulunduğu yerlerde problem yok, koruyucu olmayan direklerin altında onlarca leyleğin ölüsüyle karşılaştık. Bu hat boyunca bu devam ediyor. Sadece bu güzergahta yol üzerinde yüzlerce leylek ölmüş durumda. Ne yazık ki bu göç hattı bu riskleri içerdiği bilindiği halde bu yüksek gerilim hatlarıyla ilgili tedbirlerin alınmaması neticesinde her yıl bu göç hattını kullanan birçok göç kuşu maalesef yaşamını yitiriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden halkalanan leyleklerin maalesef Türkiye’den geçerken bu göç hattı üzerinde yaşamını yitirmesi de çok büyük bir acıdır hepimiz için, çok utanç vericidir.Konuyla ilgili gerekli yasal girişimleri Vakıf olarak yapacağız” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
HÖH temsilcilerinden Silivri çıkarması
HÖH temsilcilerinden Silivri çıkarması
Kocaoğlu ve Uçman Alibeyspor'da çıtayı yükseltti
Kocaoğlu ve Uçman Alibeyspor’da çıtayı yükseltti
Binlerce kişi Yıldız Tilbe konseri için Silivri'ye akın etti
Binlerce kişi Yıldız Tilbe konseri için Silivri'ye akın etti
En güzel Silivri yoğurdu 'nu mayaladı
En güzel Silivri yoğurdu ’nu mayaladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı