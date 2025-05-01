Silivri'de gökkuşağı ve günbatımı mest etti

Silivri'de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı günbatımı ile birleşince görsel şölenr sundu.

Silivri'de gökkuşağı ve günbatımı mest etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivri’de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı günbatımı ile birleşince görsel şölenr sundu.

İstanbul’da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Silivri’de gözüken gökkuşağı günbatımı ile birleşince vatandaşların ilgi odağı oldu. Gökkuşağı ile günbatımının birlikte görsel şölen oluşturduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb