Silivri'de Golf Heyecanı Sona Erdi
2025 TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası'nda Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay, 290 (+2) gross skorla şampiyon oldu.
Türkiye Golf Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, 7-10 Ağustos tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirildi. Dört gün süren organizasyonda Türkiye’nin farklı kulüplerinden 90 sporcu şampiyonluk için ter döktü.
Şampiyon Sude Bay
Kadınlar Gross Kategorisi’nde Gloria Golf Kulübü’nden Sude Bay, toplamda 290 (+2) gross skorla şampiyonluk kupasını kazandı. İkinci sırada National Golf Spor Kulübü’nden Petek Peker (302 +14), üçüncü sırada ise Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden 312 (+24) gross skor elde eden sporcu yer aldı.
Erkekler Gross’ta Birincilik İbrahim Tarık Aslan’ın
Erkekler Gross Kategorisi’nde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 298 (+10) gross skorla birinci olurken, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli ikinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Arjin Yalçınkaya üçüncü sırada yer aldı.
Diğer Kategorilerde Dereceler
Erkekler A: 1. Arjin Yalçınkaya (Bodrum GK) – 290 net, 2. Mehmet Sait Kar (Ankara Regnum GK) – 294 net, 3. Umut Utku Konukcu (Ataşehir GK) – 295 net.
Kadınlar A: 1. Fatma Gül Kuş (Regnum GK) – 286 net, 2. Asya Altıntaş (Alanya GK) – 294 net, 3. Melisa Özden (Antalya GSK) – 295 net.
Erkekler B: 1. Ahmet Kuran (Klassis GK) – 278 net, 2. Ali Doğan (İstanbul GK) – 292 net, 3. Deniz Kaya (Olympos GK) – 295 net.
Kadınlar B: 1. Yağmur Güneydaş (Ataşehir GK) – 292 net, 2. Alya Dayanğan (Ataşehir GK) – 293 net, 3. Ekin Sude Sur (Ataşehir GK) – 294 net.
Ödüller Takdim Edildi
Final raundunun ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan takdim etti.