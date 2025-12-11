Silivri'de Gün Bulutlarla Başladı: Sıcaklık 9 Derece

Silivri’de gün bulutlu ve 9 dereceyle başladı. Hissedilen sıcaklığın 8°C olduğu ilçede meteorolojik göstergeler hava akışının hafif, nem oranının ise %98 seviyesinde olduğunu işaret ediyor. Sabah saatlerinde görülen düşük sıcaklıklara rağmen gün içinde sıcaklık 13°C bandına kadar çıkacak.

Saatlik Hava Durumu

Meteoroloji tahminlerine göre:

08.00: 10°C, parçalı bulutlu

09.00: 10°C

10.00: 11°C

11.00: 12°C

12.00: 13°C

Yağış ihtimali gün boyunca oldukça düşük seyrediyor (%3-%4).

Rüzgâr ve Görüş Mesafesi

Silivri’de rüzgâr 11 km/s hızla hafif esinti şeklinde hissediliyor. Görüş mesafesi 11 km ile iyi seviyede. Barometrik basınç 1022 mb seviyesinde ve hızlı düşüş eğiliminde.

Gün Doğumu ve Gün Batımı

Gün doğumu: 08.22

Gün batımı: 17.38

Hava Kalitesi

Hava kalitesi endeksi (AQI) 64 ile orta seviyede ölçüldü. Bu seviyede hava, hassas bünyeler için kısmen etkili olabilir ancak genel kullanım açısından risk oluşturmuyor.

Haftalık Tahmin

İlçede hafta boyunca yağış ihtimali düşük, sıcaklıklar ise 12–15°C aralığında seyredecek. Parçalı bulutlu hava hâkim olacak.

Silivri’de güne başlayacak vatandaşlara özellikle sabah saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmaları öneriliyor.