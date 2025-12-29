Silivri'de güneşli ama keskin soğuk: Hissedilen -3 derece

Sabah saatlerinde soğuk etkili oldu

Meteorolojik verilere göre Silivri’de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık -3 dereceye kadar düştü. Gün genelinde havanın açık ve güneşli seyretmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 7–9 derece aralığında, akşam saatlerinde ise 3–5 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgâr esintili, hava kuru

Kuzey yönlü rüzgârın saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esmesi beklenirken, nem oranı yüzde 70 seviyelerinde ölçüldü. Çiy noktası -4 derece olarak kaydedilirken, hava “çok kuru” kategorisinde değerlendiriliyor. Görüş mesafesinde ise herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Salı günü yağmur uyarısı

Yetkililer, Salı günü öğle saatlerinden sonra yağmur ihtimalinin yüzde 67 seviyesine yükseldiğini belirtti. Salı günü hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması beklenirken, Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği, gece saatlerinde eksi derecelerin görülebileceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ılıman hava

Cumartesi ve Pazar günleri ise Silivri’de sıcaklıkların yeniden artarak 13–15 derece bandına ulaşması, rüzgârlı ancak yağışsız bir havanın etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını, Salı günü için ise yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olunmasını öneriyor.