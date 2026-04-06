Silivri'de güneşli başlangıç: Sıcaklık 19 dereceye çıkacak

Silivri’de sabah saatlerinde 11 derece ölçülen hava sıcaklığı, gün içerisinde kademeli olarak artarak öğle saatlerinde 17-19 derece bandına ulaşacak. Meteorolojik verilere göre gün boyunca gökyüzü açık ve güneşli olacak, yağış ihtimali ise yüzde 1 seviyesinde kalacak.

Saat saat sıcaklık artıyor

Sabah 08.00 itibarıyla 10 derece olan sıcaklık, 09.00’da 13, 10.00’da 15 ve 11.00’den itibaren 16-17 derece seviyelerine çıkacak. Gün ortasında hissedilen sıcaklıkla birlikte dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava bekleniyor.

Rüzgar hafif, nem dengeli

Bölgede rüzgarın kuzey yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı yüzde 66 seviyesinde ölçülürken, hava genel olarak kuru ve açık olacak. Görüş mesafesi ise 14 kilometre ile yüksek seviyede.

Hava kalitesi orta seviyede

Hava kalitesi indeksi (AQI) 62 olarak ölçülürken, bu değer “orta” seviyeye işaret ediyor. Ağaç poleni yüksek seviyede seyrederken, çimen poleni orta düzeyde kaydedildi.

Hafta ortasında yağış ihtimali artıyor

Haftalık tahminlere göre Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Perşembe ve Cuma günlerinden itibaren yağış ihtimali yüzde 30’un üzerine çıkıyor. Sıcaklıklar ise hafta boyunca kademeli olarak düşüş eğilimi gösterecek.

Gün doğumu ve batımı saatleri

Silivri’de gün doğumu 06.42, gün batımı ise 19.36 olarak ölçüldü. Günün uzun ve açık geçmesi bekleniyor.