Silivri'de Güneşli ve Ilık Hava Hakim: Sıcaklık 18 Derece

Silivri bugün genel olarak açık ve sakin bir hava yapısına sahip. Meteoroloji verilerine göre gün boyunca yağış beklenmezken nem oranı %68 seviyelerinde seyrediyor. Hafif rüzgâr 13 km/s hızla etkisini gösterirken hava kalitesi “orta” seviyede ölçüldü (AQI 72).

Günün Seyri

Gün doğumu: 08.01

Gün batımı: 17.43

Günün en yüksek sıcaklığı: 22–23°C

En düşük sıcaklık: 15–17°C

UV endeksi: Düşük

Görüş mesafesi: 12,8 km ile oldukça açık

Öğle saatlerinde sıcaklığın 20–21°C civarında olması beklenirken, havanın kuru seyretmesi nedeniyle dış ortam aktiviteleri için uygun bir gün öne çıkıyor. “Koşu için hava iyi” değerlendirmesi de spor yapmak isteyenler için günün ideal olduğunu gösteriyor.

Haftanın devamında ise sıcaklıklar 16–22°C bandında seyredecek. Pazar günü kısa süreli bulutlanma, perşembe günü ise hafif yağış olasılığı bulunuyor.