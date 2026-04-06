Silivri’de güvenin adı: İlkay İnşaat dönüşümde de iddialı

Silivri’de uzun yıllardır gerçekleştirdiği kaliteli projelerle öne çıkan İlkay İnşaat, yalnızca yeni yapı üretimiyle değil, kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. 2008 yılında kurulan şirket, firma sahibi İlhan Tank’ın öncülüğünde güvenli, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları inşa etme hedefiyle faaliyetlerini genişletiyor.

Kentsel dönüşümde güvenli ve modern yapılaşma

İlkay İnşaat, özellikle riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi noktasında kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyor. İstanbul’un farklı bölgelerinde yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla, hem şehir estetiğine katkı sağlanıyor hem de vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunuluyor. Firma, kat karşılığı projeler ve anahtar teslim çözümlerle mülk sahiplerine sürdürülebilir ve değer kazandıran projeler sunuyor.

Doğa dostu ve modern yaşam anlayışı

Şirket, ev sahibi olmak isteyenlere yalnızca bir konut değil, aynı zamanda çevreyle uyumlu, estetik ve konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlıyor. Günümüzün kaliteli malzemeleriyle inşa edilen projelerde hem bireyin yaşam kalitesi hem de çevresel hassasiyet ön planda tutuluyor.

Vizyonunda insan ve doğa var

İlkay İnşaat’ın vizyonu; temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallıkla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak olarak öne çıkıyor. Misyonunda ise insanın kadim yuva ihtiyacını, doğal ve modern olanaklarla desteklenmiş güvenli yaşam alanlarıyla karşılamak yer alıyor.

Kalite, zamanında teslim ve kurumsal disiplin

Firma; müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini artırmayı ve kalite kontrol sistemlerini çağın gerektirdiği seviyede uygulamayı temel prensip olarak benimsiyor. Mühendislik ve mimaride son teknolojiyi yakından takip eden İlkay İnşaat, iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve yasal mevzuata uyum konularında da titiz bir yaklaşım sergiliyor. Projelerin söz verilen sürede teslim edilmesi ise şirketin öncelikli taahhütleri arasında yer alıyor.

Güçlü referans portföyü

İlkay İnşaat’ın referansları arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü projeleri, TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü çalışmaları, Silivri Ceza İnfaz Kurumu yapıları, Karabük Üniversitesi projeleri ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar bulunuyor. Ayrıca Silivri Gold Palace ve Kadıköy Moda Gold Palace gibi konut projeleri de firmanın öne çıkan çalışmalar arasında yer alıyor.

Devam eden projelerle büyüme sürüyor

Firmanın devam eden projeleri arasında Gold Palace 3, Silivri Gold Palace 2 ve Ertemel Araptepe Villaları yer alırken, tamamlanan projelerle birlikte portföyünü her geçen gün genişletiyor. İlkay İnşaat, kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbul’un yapı stokunun yenilenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Adres: Piri Mehmet Paşa Mah. Şerif Sok. No: 15/A D:6 Silivri / İstanbul

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 212 727 84 00- +90 505 442 69 21