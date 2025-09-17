Silivri'de Güvenli Eğitimin Adresi: Maşalacı Eğitim Kurumları

Silivri’de çocuklarını emanet edecek güvenilir bir kurum arayan aileler için Maşalacı Eğitim Kurumları Anaokulu Şubesi 20 yıllık tecrübesiyle dikkat çekiyor. Eğitim Koordinatörü Dilara Koçer, eğitim vizyonlarını ve uygulamalarını Silivri Haber Ajansı Kurucusu Yusuf Eker’e anlattı.

20 Yıllık Köklü Tecrübe: İlk Özel Anaokulu

Maşalacı Eğitim Kurumları’nın 20 yıl önce Silivri’nin ilk özel anaokulu olarak kurulduğunu belirten Dilara Koçer, “Kurumumuz yeşillikler içinde, doğayla iç içe bir alanda yer alıyor. Bu da çocuklarımızın öğrenme sürecini hem eğlenceli hem de kalıcı hale getiriyor. Sabah sporu ve kahvaltı ile başlayan gün, yaş gruplarına özel etkinliklerle devam ediyor. Uyku saatinden sonra atıştırmalık ve serbest oyunla gün tamamlanıyor. Kendi servis sistemimizde mutlaka rehber öğretmen bulunuyor” dedi.

Oyun ve Doğa Temelli Eğitim Anlayışı

Koçer, kurumun eğitim yaklaşımını şöyle tanımladı: “Oyun temelli ve doğa temelli bir eğitim felsefemiz var. Çocuklar deneyerek öğreniyor. Bahçemizde kazlar, tavuklar ve köpekler var; çocuklar gözlem yaparak büyüyor.”

Yabancı Dil, Sanat, Kodlama ve Ekolojik Tarım

Kurumda İngilizce eğitimi, müzik, drama, sanat, robotik kodlama, matematik etkinlikleri ve ekolojik tarım gibi pek çok alanda programlar uygulandığını aktaran Koçer, “Amacımız çocukları sadece akademik değil; sosyal, duygusal, bilişsel ve motor gelişim açısından da desteklemek” dedi.

Sosyal-Duygusal Gelişime Destek

Çocukların sosyalleşmesinde okulun ilk adım olduğunu vurgulayan Koçer, “Parkta bireysel oynayan çocuklar, burada grup oyunlarıyla paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğreniyor. Bu da özgüvenlerini geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

Uzman Eğitim Kadrosu ve Sürekli Gelişim

Eğitim kadrosunun tamamının çocuk gelişimi ya da okul öncesi eğitim mezunu olduğunu belirten Koçer, “Ben de yüksek lisans sürecindeyim. Eğitim bizim için sadece okul diplomasıyla bitmiyor. Sürekli seminerler ve eğitimlerle kendimizi güncelliyoruz” dedi.

Velilerle Şeffaf ve Samimi İletişim

Velilerle aile gibi olduklarını söyleyen Koçer, “Çocuklar bizlerle tüm gün birlikte. Ailelerin içinin rahat etmesi için onlarla empati kuruyor, her konuda şeffaf bir iletişim kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Güvenlik Ön Planda

Kurum binasının okul olarak inşa edildiğini ve tüm güvenlik önlemlerinin bu doğrultuda alındığını aktaran Koçer, “Depreme dayanıklı binamız, koruma kapıları, güvenlik fileleriyle çocuklarımız için güvenli bir ortam sunuyoruz” dedi.

Silivri’de Anaokulu Arayanlara Güvenli Bir Adres

Maşalacı Eğitim Kurumları Anaokulu Şubesi, doğayla iç içe, sevgiyle büyüyen bireyler yetiştirme vizyonuyla Silivri’de fark yaratmaya devam ediyor.